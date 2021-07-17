غوتيرش وأبوالغيط يبحثان الوضع في ليبيا

أخبار ليبيا 24

عقد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابوالغيط جلسة محادثات مع انطونيو غوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، وذلك علي هامش زيارته إلى نيويورك للمشاركة في جلسة مجلس الأمن التي عقدت الخميس حول الوضع في ليبيا.

وبحسب بيان الجامعة العربية، بحث الطرفان خلال لقائهما عددا من الموضوعات والأزمات والتطورات الإقليمية الهامة وسبل تنسيق المواقف للتعامل معها.

وفيما يتعلق بالوضع في ليبيا أكد أبوالغيط على دعم الجامعة للمسار الذي تقوده الأمم المتحدة من خلال مبعوثها يان كوبيتش للخروج بنتائج إيجابية من الحوار السياسي الليبي مع التشديد علي أهمية التزام كافة الأطراف بعقد الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وتوفير الدعم لحكومة الوحدة الوطنية للاضطلاع بمهامها في هذا الخصوص.