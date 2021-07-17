غرينفيلد تؤكد لـ الدبيبة على أهمية إجراء الانتخابات في موعدها

أخبار ليبيا 24

أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة، ليندا توماس غرينفيلد، خلال لقائها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، على أهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وبحسب تغريدة السفارة الأمريكية لدى ليبيا على تويتر، الجمعة، قالت غريفيلد إنها شددت على عقد الانتخابات على النحو المبين من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، و«التي تعد خطوة أساسية لإنهاء عقد من الصراع في ليبيا.

وخلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن ، قالت المندوبة الأمريكية إن الحل السياسي في ليبيا أمر ممكن وضروري وعاجل، لكنه يتطلب انتخابات يوم 24 ديسمبر المقبل.