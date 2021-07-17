صندوق التضامن بنغازي ينفي استلامه لأضاحي وعيدية للمشمولين بخدماته

17 يوليو، 2021 3:22 م
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أخبار ليبيا24

أكد فرع الهيئة لصندوق التضامن بنغازي، اليوم السبت، عدم استلامه أية أضاحي أو عيدية مخصصة للمشمولين بخدماته، لافتًا إلى أن كل ما ينشر على صفحات التواصل الاجتماعي في هذا الشأن عارٍ عن الصحة.

وقال الفرع، إن ما ستلم فقط مخصصات مالية لبند المساعدات الاجتماعية، وسبق أن أعلن عن ذلك في وقته عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك.

وأكد، أنه تم صرف المخصصات بالكامل وفق اللوائح المعمول بها، مُبينًا أنه استلم أكثر من 500 ملف، وهو ما يفوق عدد القيمة المستلمة.

وقال إنه تم صرف أغلبها و لايزال بعضها في الانتظار للصرف، مشيرًا إلى أنه ما عاد بإمكانه استقبال المزيد من الملفات لنفاد المخصص المالي.

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17 يوليو، 2021 3:22 م
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