صرف منحة مالية لمنتسبي وزارة الداخلية المتزوجين من ذوي الدخل المحدود

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قررت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة تقديم منح إعانة مالية لمنتسبي وزارة الداخلية من ذوي الدخل المحدود.

وأعلن صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية لمنتسبي وزارة الداخلية من ذوي الدخل المحدود عن تقديم منح إعانة مالية بقيمة 500 دينار.

واشترط الصندوق، أن يكون صاحب الدخل المحدود متزوجًا، وممن يتقاضون صافي مرتب 800 دينار فما دون.

وطالب الوزارة، المستهدفين من المنحة إحضار، شهادة مرتب، ورسالة من جهة العمل، إضافة إلى شهادة بالوضع العائلي من السجل المدني.