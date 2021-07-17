دومة عن المرتزقة الأجانب: صبر الوطنيين الليبيين لن يدوم دومة: كبح جماح التدخل الخارجي وإخراج كل مرتزق أكبر من أي خلاف

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قال عضو مجلس النواب، عن دائرة سبها، مصباح دومة، إن خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد ليس موضوع على طاولة أي مفاوضات حاليًا، مشيرا إلى أن الغرض من ذلك هو إطالة فترة بقائهم في ليبيا.

دومة قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” إن صبر الليبيين الوطنيين لن يدوم وسيتم مقاتلتهم في كل شبر بكل الوسائل المتاحة.

وتابع أنه لا يمكن النزول لبعض التصريحات التى يدلى بها الزملاء، لأننا نراها إما عاطفية أو ردة فعل بسبب تأنيب الضمير، وأن “ليبيا أكبر من الجميع”.

تجدر الإشارة إلى أن النائب الإخواني المنقطع سابقًا عبدالوهاب زوليه، كان قد قاطع النائب مصباح دومة، أثناء كلمته، ما تسبب في شجار بسبب استنكار الأخير إهانات وتجاوزات خلوصي آكار وزير الدفاع التركي في طرابلس ليحاول زوليه إسكاته ويرد دومة : “هذه قاعة ليبيين يا عصملي وإذا فيكم أتراك يعلنوها “ .