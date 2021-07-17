بن شرادة: إذ لم يُوحد الجيش ستقتصر مهام وزير الدفاع على توقيع المرتبات

أخبار ليبيا 24

أكد عضو مجلس الدولة، سعد بن شرادة، أن السبب الأول في تأخير تسمية وزير الدفاع سببه الانقسام الحاصل في المؤسسة العسكرية.

وأوضح بن شرادة في تصريحات لوكالة سبوتنيك الروسية، أنه في ظل الوضع الراهن وعدم المؤسسة العسكرية، فإن مهمة وزير الدفاع حال تسميته ستكون التوقيع على المرتبات فقط في الشرق والغرب، وأنه لن يستطيع توجيه تعليمات ما للشرق وأخرى للغرب.

وشدد بن شرادة على أنه حال استمرار الانقسام في المؤسسة العسكرية لا يمكن أن يكون لوزير الدفاع أي صلاحيات، كما هو الحال بالنسبة للحكومة التي لا تملك سلطة على الأرض.

وتابع، “إن الإشكالية المتعلقة بالميزانية جوهرها المبالغة والأرقام الضخمة التي وضعت في الميزانية دون حاجة ضرورية، خاصة أن الحكومة مهمتها فقط الإعداد للانتخابات البرلمانية والرئاسية المرتقبة”.