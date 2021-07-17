بعد أن طالب أمس بتوفير الحياة الكريمة له.. العرادي يتهم “عقيلة” بالسعي لتأسيس حكومة موازية

أخبار ليبيا24

اتهم عضو جماعة الإخوان المسلمين عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالرزاق العرادي، اليوم السبت، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، باستغلال منح الثقة لحكومة الوحدة ثم اعماد الميزانية للضغط أكثر لدرجة الابتزاز.

كما اتهم العرادي، في تغريدة على تويتر، عقيلة صالح بـ “الرجوع إلى مربع حفتر” وحث الوزراء الذين فرضهم بالحكومة للعودة إلى تأسيس حكومة موازية.

وتحت تغريدة بعنوان: “الرجوع للمربع الأول.. لربما أسوأ”، قال العرادي: “عقيلة استغل منح الثقة ثم اعتماد الميزانية للضغط أكثر لدرجة الابتزاز، وجاء الاستناد على صرف 1/12 من الميزانية بمثابة سحب البساط من تحته، فرجع إلى مربع حفتر وحث الوزراء الذين فرضهم للعودة لذات المربع ولربما تأسيس حكومة موازية وهذا أمر يجب تفاديه”.

العرادي، قال الجمعة في تغريدة: “إن من حق ليبيا توفير حياة كريمة لرؤسائها بعد انتهاء عملهم بما في ذلك المستشار عقيلة صالح، إما بتوفير وظيفة محترمة أو راتب وجواز سفر دبلوماسي وسيارة وسائق وحراسة مدى الحياة أو السجن لمن أساء”.