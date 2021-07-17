بحث تطورات الوضع الوبائي في العاصمة طرابلس

أخبار ليبيا 24

شهدت بلدية أبوسليم اجتماعا موسعا ضم عددا من عمداء بلديات طرابلس ومدراء مراكز العزل وفرق الاستجابة ومراكز الفلترة؛ وذلك لبحث تطورات الوضع الوبائي في العاصمة.

وناقش الاجتماع الذي حضره عمداء بلديات أبوسليم، وحي الأندلس، وطرابلس المركز، وسوق الجمعة، وتاجوراء، المشاكل في الحالة التشغيلية والقدرات الاستيعابية في ظل تطور الوضع الوبائي على مستوى طرابلس.

وأكد المختصين بمراكز العزل، في الاجتماع، على الزيادة بحالات الدخول والتي تحتاج إلى حالات طبية.

ودعا الاجتماع إلى ضرورة تنسيق الجهود وإعداد خطة متكاملة وفق استراتيجية لمواجهة فيروس كورونا، والوقوف وقفة جادة والنظر وبشكل عاجل في المستحقات المالية للمراكز العزل والفلترة والاستجابة السريعة ودفع المستحقات المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة.

كما دعا الاجتماع إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة لخدمات الإعاشة والقيم المالية المستحقة لشركات التعقيم والشركات المكلفة بنقل المخلفات، وتوفير كافة المستلزمات التي يتطلبها العناصر من أدوات تعقيمية ومستلزماتها.