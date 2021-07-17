الشؤون الاجتماعية تبحث تطوير التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

أخبار ليبيا 24

التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية، وفاء الكيلاني، بالممثلة الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة، كريستينا ميرفين، المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبحسب بيان الوزارة ناقش اللقاء العديد من المواضيع التي تخص عمل المكتب في ليبيا وكيفية التعامل مع وزارة الشؤون الاجتماعية في تنفيذ كافة البرامج من بينها التدريب وملف الهجرة وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأكدت الوزيرة عن أهمية العمل مع الأمم المتحدة لتطوير المؤسسات الاجتماعية أو تدريب الموظفين وأن تكون هذه البرامج وفق خطط مدروسة باتفاق الطرفين.