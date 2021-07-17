السفارة التركية بليبيا توقف إصدار التأشيرات العلاجية الإلكترونية لليبيين السفارة التركية تجبر المرضي الليبيين بالحضور شخصيًا لطرابلس ومصراتة للحصول على التأشيرات العلاجية

أخبار ليبيا 24- متابعات

أعلنت السفارة التركية في ليبيا، عن وقف منح التأشيرة الإلكترونية العلاجية من نوع (S) اعتبارا من تاريخ الخامس عشر من يوليو الجاري .

وقالت السفارة في بيان لها اليوم السبت، إنه تقرر أن يكون التقديم للتأشيرات العلاجية بالنسبة للمواطنين الليبيين بالحضور شخصيًا عن طريق المكتبين المخصصين لذلك في طرابلس ومصراتة.

واعتبر كثير من الليبيين هذه القرار بمثابة تضييق على كثير من المواطنين الذين يريدون الذهاب لتركيا للعلاج، ففي ظل تواجد المرتزقة الذين ينقلون إلى الداخل الليبي بدون استخراج أوراق وتصاريح دخول، تضع أنقرة العراقيل أمام الراغبين في العلاج.

وهاجم المتضررون من القرار الحكومة الليبية بسبب تعاقدها مع بعض الجهات الصحية التركية وإرغام كثير من المرضى للسفر لتلقى العلاج بتركيا.