الرئاسي يسلم تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات “الكبير والحبري” شركة "ديلويت" العالمية عملت على مدى عامين بمراجعة حسابات المركزي في طرابلس والبيضاء

أخبار ليبيا 24 – خبر

سلم ديوان المجلس الرئاسي، اليوم السبت، بشكل رسمي، تقرير المراجعة والتدقيق المالي لحسابات مصرف ليبيا المركزي، لمكتب المحافظ في طرابلس الصديق الكبير، ولمكتب نائب المحافظ في البيضاء علي الحبري.

وكان رئيس المجلس الرئاسي قد استلم التقرير من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة “يان كوبيش” في جلسة علنية في الثامن من يوليو 2021 .

وأثنى على مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “UNOPS” على تذليل كل الصعوبات الفنية التي واجهت إنجاز هذا العمل الذي استمر لأكثر من عامين.

يذكر أن شركة “ديلويت” العالمية المتخصصة في التدقيق المالي، قد عملت على مدى عامين على مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في كل من طرابلس والبيضاء، بهدف استعادة النزاهة والشفافية والثقة في النظام المالي الليبي، وتهيئة الظروف الملائمة لتوحيد المؤسسات المالية.