الدبيبة: لن تبقى أي قوة أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية عقب وصوله من نيويورك .. الدبيبة: خروج المرتزقة من أهم ما يواجهنا

أخبار ليبيا 24 – خبر

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والوفد المرافق له اليوم السبت أرض الوطن قادما من نيويورك بعد مشاركته في جلسة مجلس الأمن حول ليبيا.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار معيتيقة الدولي عدد من الوزراء وعمداء البلديات.

وفي تصريحات له لدى وصوله قال الدبيبة إن حكومته لن تسمح ببقاء أي قوة أجنبية أو مرتزقة على الأراضي الليبية .

وأضاف أن “خروج المرتزقة من ليبيا من أهم ما يواجهنا .. واستمرار وجودهم خطر على العملية السياسية في البلاد” .

ويذكر أن رئيس الحكومة أجرى على هامش اجتماع مجلس الأمن عدد من اللقاءات مع المسؤولين الدوليين أستعرض خلالها تطورات الأوضاع في ليبيا.