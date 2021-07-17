البعثة الأممية تعرب عن تعازيها لوفاة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، عن بالغ تعازيها لوفاة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد بقي.

وفي، بيان تعزية، قالت البعثة: “لطالما كان الدكتور البقي مناصرا ومدافعا عن الوحدة والسلام والمصالحة”.

وأضافت إنها “تتقدم البعثة بتعازيها الحارة لأسرة البقي واصدقائه والشعب الليبي”.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قد نعى اليوم وفاة نائبه الأول، واصفًا أنه كان مشهود له بالتفاني في عمله وصدق مواقفه وسعيه نحو إصلاح ذات البين وتحقيق السلام في ليبيا.