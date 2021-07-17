اختطاف الناشطة “عفاف زريق” في وضح النهار من شوارع طرابلس رغم تأييد "المختطفة" للميليشيات ا إلا أن ذلك لم يحميها من إجرامهم

أخبار ليبيا 24 – خبر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة اختطاف الناشطة عفاف زريق، إذ قامت مجموعة مسلحة باختطافها ظهر الأمس بالطريق السريعة وسط طرابلس، لأسباب مجهولة.

وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الكشف عن تفاصيل اختطاف الناشطة، مؤكدين أنه بالرغم من تأييدها للميليشيات الطرابلسية إلا أن ذلك لم يحميها من إجرام المجموعات المسلحة المنتشرة بالعاصمة .

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إنه تم اختطاف “رزيق” من قبل ميليشيا مسلحة في سيارة نوع تويوتا، حيث تم توقيفها على الطريق السريع بطرابلس واقتيادها لمكان مجهول.

وقال بعض النشطاء إن “زريق” كانت تصف عملية تحرير طرابلس بالعدوان وكانت مؤيدة للمجموعات المسلحة إلا أن من وصفتهم في السابق بالأبطال انقلبوا عليها.

‏‏يذكر بأن ‏الناشطة عفاف زريق كانت من مؤيدي قوات الجيش الوطني، ثم انقلبت في صف المليشيات وهي “صاحبة مقولة طرابلس آمنه بمليشياتها “.