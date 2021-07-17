أوقاف طبرق تحدد عدد 8 ساحات لأداء صلاة عيد الأضحى أوقاف طبرق : يجب الإكتفاء بالمعايدة من بعيد دون المصافحة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية في طبرق جادالمولى ذاوود بالقاسم أنه تم تحديد عدد 8 ساحات في طبرق لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك مع تطبيق الخطوات الإحترازية لمكافحة وباء كورونا.

بالقاسم، قال في اتصال هاتفي بوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إنه تم تحديد ساحة مسجد قباء بحي اشبيليا، وساحة مسجد ىالفتح بحي المنارة، وساحة الملعب البلدي، وساحة سوق السيارات بجوار سوق النسر، وساحة مسجد زيد بن حارثة بحي الحدائق، وساحة مسجد الرحمة بحي الحرية، وساحة مسجد الفاروق بحي المنارة، وساحة شارع فلسطين .

ولفت إلى أن المساجد التي تبعد عن الساحات العامة وبها ساحات بالمسجد تصلح لصلاة العيد، ولامانع من أداء صلاة العيد بها .

ونوه إلى أنه يجب على المصلين الإلتزام بالخطوات الإحترازية من لبس الكمامة وإحضار سجادة الصلاة لكل مصلي والتباعد الاجتماعي أثناء الصلاة وعدم العناق والإكتفاء بالمعايدة من بعيد دون المصافحة .