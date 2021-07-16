فرعي بنغازي لكرة المضرب يكرم بطل ليبيا تحت 18 عام

أخبارليبيا24- خاص

نظم الاتحاد الفرعي للتنس الأرضي بنغازي احتفالية أمس الخميس كرم من خلالها الرياضي محمد صلاح العمامي وذلك بمناسبة تتويجه ببطولة ليبيا للاعبين تحت 18 عام.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي لكرة المضرب بنغازي إدريس شوايل إن هذا التكريم جاء تحفيزا للرياضي لما قدمه من مستوى مميز في البطولة التي أقيمت في صبراتة.

وأضاف شوايل لـ”أخبارليبيا24″ شارك في الاحتفالية رئيس الجمعية العمومية لنادي النصر وقدم تكريمًا للاعب.

وأوضح رئيس الاتحاد أنه تم على هامش الاحتفال تكريم اللاعب محمد سعد الرقيق لحصوله على بطوله ليبيا للكبار عام 2019.

وكرم الاتحاد الفرعي لكرة المضرب المدرب عبد الرحمن عبد العبيدي لمجهوداته التي قدمها وساهمت في تتويج الرياضي محمد العمامي بلقب بطولة ليبيا 2021.