صحيفة بريطانية: باشاغا يضع عينيه إما على وزارة الدفاع أو رئاسة ليبيا باشاغا يبحث عن دور جديد في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف تقرير بريطاني، أن وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق ‏المنتهية ولايتها، فتحي باشاغا يبدو أنه مصمم على تحقيق هدفين ‏على الأقل في الفترة المقبلة إما الفوز بمنصب وزير الدفاع أو خوض ‏انتخابات الرئاسة.‏

وقالت صحيفة “عرب ويكلي” البريطانية الناطقة بالإنجليزية، إنه الزيارات التي قام بها ‏باشاغا إلى الخارج مؤخرا، وكذلك لقاءاته مع ممثلي الدول الأجنبية ‏في ليبيا، تعكس سعيه لتحقيق هذه الأهداف، إذ يصور نفسه على أنه ‏معارض للميليشيات، لضمان الدعم الخارجي في الانتخابات ‏المقبلة .‏

ولفتت إلى أن هذه الحجة قد تجذب انتباه السلطات الجديدة ‏بقيادة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والتي لم ‏تتمكن حتى الآن من حل المشكلة الأمنية، بحيث قد يؤدي التغلب ‏على المخاوف الأمنية إلى تقريب ليبيا من تنظيم الانتخابات ‏الرئاسية والبرلمانية بنجاح في الوقت المحدد.‏

وأشار التقرير إلى أن باشاغا يبحث عن دور جديد في ليبيا، ولا يخفي ‏طموحاته السياسية حتى الآن، قائلاً: “هو يعارض أي تأخير في ‏الانتخابات، لأنه ينوي الترشح إلى الرئاسة”.‏

وتحدثت عن الاجتماع الذي عقد هذا الأسبوع بين رئيس مجلس ‏الرئاسي محمد المنفي وباشاغا جهود الأخير لإيجاد ‏دور جديد لنفسه في ليبيا، لافتة إلى أنه يتمتع بنفوذ واسع في غرب البلاد، خاصة ‏في مدينة مصراتة التي ينحدر منها، ولم يتوقف عن أنشطته منذ تركه ‏منصبه.‏

وأوضحت أن تحركاته المكثفة تهدف، وفقًا للمراقبين، إلى وضع ‏نفسه في دور جديد وكذلك متابعة حملة لبناء السمعة قبل ‏الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 24 ‎ديسمبر 2021.‏

وتطرقت إلى أن باشاغا وقع مؤخرًا عقدًا مع شركة علاقات عامة ‏أمريكية، مما دفع المراقبين إلى إخباره بأن “الناخبين في ليبيا وليس في ‏الولايات المتحدة”.‏

ولفتت إلى أنه، في إطار تحركاته الأخيرة، التقى باشاغا بالمنفي مساء الثلاثاء، في وقت ‏اندلعت فيه الخلافات بين رئيس مجلس الرئاسي ورئيس وزراء ‏حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة حول حقيبة ‏الدفاع، حتى أن المحللين تكهنوا بأن الاجتماع قد يكون على صلة ‏بالنزاع المحيط بالوزارة.‏

وأكدت أن المحللين لم يستبعدوا أن يكون باشاغا يسعى للحصول ‏على الحقيبة، خاصة وأنه يتمتع بنفوذ قوي في المنطقة الغربية، ‏وله مواجهات عديدة مع الميليشيات المسلحة هناك.‏

وأضافت أن باشاغا لم يخف طموحاته السياسية التي دفعته إلى ‏معارضة تمديد ولاية الحكومة المؤقتة على خلفية نيته الترشح ‏لرئاسة ليبيا.‏