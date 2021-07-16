بهدف “أرطيبة” الهلال يهزم الأخضر ويعزز فرص التأهل للرباعي

16 يوليو، 2021 6:22 م
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الهلال
الهلال

أخبارليبيا24

عزز فريق الهلال آماله بالتأهل لرباعي التتويج عقب خطفه لفوز قاتل على ضيفه الأخضر أمس الخميس بملعب شهداء بنينا في الجولة 19 من مسابقة الدوري الممتاز.

وجاء هدف الهلال في آخر أنفاس المباراة بعد متابعة مجدي أرطيبه لكرة داخل منطقة الأخضر نجح في وضعها في الشباك خاطفا لفريقه فوز هاما جدا على منافسه المباشر.

وشهدت المباراة خروج قائد الهيلاهوبا فيصل البدري بالبطاقة الحمراء بعد نقاش حاد مع حكم المباراة.

وهذا الفوز هو الـ 14 لأبناء طارق ثابت في المسابقة وعوض به تعادله المخيب أمام الصداقة في الجولة الماضية.

من جانبه فقد الأخضر نتيجة مباراته الرابعة في المسابقة والثانية أمام الهلال هذا الموسم وتساوى الهلال والأخضر برصيد 45 نقطه مع أفضيلة المباريات المباشرة لرفاق البدري.

16 يوليو، 2021 6:22 م
13

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