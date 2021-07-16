بفوزه على نجوم أجدابيا .. الأهلي بنغازي يعزز صدارته للمجموعة الأولى الفوز السادس عشر لرفاق "مراد الوحيشي" في المسابقة والخامس على التوالي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

نجح النادي الأهلي بنغازي في تحقيق فوزا ثمين على مضيفه نجوم أجدابيا أمس الخميس بهدفين مقابل لاشئ، بملعب 10 يونيو ابتعد به بصدارة المجموعة الأولى .

وافتتح إبراهيم بودبوس ثنائية الجزارة في الدقيقه 60 بكرة أخطا في تقديرها حارس النجوم وأضاف المحترف النيجيري افيونج هدفا ثانيا في الدقيقه 83 مسجلا خامس هدف له هذا الموسم .

وقاد الأهلي خلال اللقاء المدرب الصربي “ميلودراق” بعد أن تعاقدت معه إدارة المشوار الطويل خلفا لمواطنه “ديجان” الذي ترك مهامه خلال الفترة الأخيرة .

وهذا الفوز هو السادس عشر لرفاق “مراد الوحيشي” في المسابقة والخامس على التوالي .

من جانبه واصل النجوم أجدابيا مسلسل الأرقام السلبيه حيث تلقى الخسارة 13 في الدوري ولم يحقق أي انتصار في المباريات الخمس الأخيرة .

وبعد تحقيقه للفوز واصل الأهلي بنغازي اعتلاء قمه ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 50 نقطه توقف رصيد النجوم عند حاجز 10 نقاط في الترتيب ماقبل الأخير في جدول الترتيب .