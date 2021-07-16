بفوزه على الأهلي طرابلس.. الاتحاد يحسم ديربي العاصمة لصالحه

16 يوليو، 2021 11:22 م
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أخبار ليبيا 24

حسم فريق الاتحاد موقعة ديربي العاصمة بالفوز على غريمه التقليدي الأهلي طرابلس بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم الجمعة على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

واتسم اللقاء  بالندية والفرص الضائعة وباللعب السريع من الطرفين، وتقدم الاتحاد بهدف الواعد، معاذ عيسي، في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني، أدرك  البديل إنيس سلتو  هدف التعادل للأهلي طرابلس  في الدقيقة 53.

ومنح  العامري هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 71 ،ليمنح فريقه 3 نقاط عززت صدارته للمجموعة الثانية.

وبهذا الفوز  رفع الاتحاد رصيده من النقاط إلى 46 نقطة في وتوقف رصيد  الأهلي طرابلس عند 40 نقطة في الترتيب الثاني.

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16 يوليو، 2021 11:22 م
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