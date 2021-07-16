اندلاع حريق كبير في سوق الرابش للسيارات في بنغازي الحريق لم يسفر عن تسجل أضرار بشرية إلى الآن

أخبار ليبيا 24 – أمن

اندلع صباح اليوم الجمعة حريق كبير في سوق الرابش للسيارات بمنطقة بودزيرة شرق مدينة بنغازي .

وقال شهود عيان أن فرق هيئة السلامة الوطنية هرعت لعين المكان، لإخماد الحريق والسيطرة عليه والتعامل معه.

وكان قد وصل إلى مكان الحريق وحدة إطفاء المدينة، وجامعة بنغازي، ومنطقة سيدي علي، بالتعاون مع وحدة إطفاء شركة الخليج العربي للنفط في محاولة للسيطرة على الحريق .

وبحسب شهود عيان لم تسجل إلى الآن أضرار بشرية، لافتة إلى أن هناك أضرار مادية كبيرة في المكان .