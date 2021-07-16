الولايات المتحدة الأمريكية: نرفض تأجيل الانتخابات الليبية لأي سبب

أخبار ليبيا 24

أكدت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن كيلي كرافت، ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في 24 من ديسمبر من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا.

كيلي كرافت، قالت في كلمتها بجلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، أمس الخميس “على جميع الأطراف إنجاز القاعدة الدستورية والإطار القانوني للانتخابات، ولا يجب تأجيل الانتخابات لأي سبب من الأسباب وفقاً لقرارات مجلس الأمن”.

وطالبت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية، على ضرورة وفاء أعضاء ملتقى الحوار بعهودهم فيما يتعلق بإجراء الانتخابات.