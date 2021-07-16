القبض على “مصري” على الحدود الليبية المصرية لقتله رجل ليبي "مصري" يقدم على قتل رب أسرة من مدينة أبراك الشاطي يعمل على سيارته في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – أمن

ورد بلاغ إلى قسم البحث الجنائي التابع لمديرية أمن بنغازي بشأن العثور على جثـة ملقاة بأحد الأسواق المهجورة بمدينة بنغازي وعليها آثار أطلاقات ناريـة .

وانطلاق فريق عمل تابع لقسم البحث الجنائى في إجراء التحريات اللازمة ومعاينة مسرح الجريمة وتوثيق البيانات الشحيحة التى كانت متوفرة حول هذه الواقعة التى سرعان ما خرجت من عالم المجهول إلى المعلوم بفعل نشاط رجال قسم البحث الجنائي بنغازي .

وأشارت الوقائع أن الجاني ويدعى “م .م .م العمر 21” مصري الجنسية قام باستدراج المواطن الليبي المغدور به ويدعى “ص.ح.ع العمر58 سنة” من مدينة أبراك الشاطي على اعتبار أن المجني يعمل سائقاً على سيارته الخاصة لتوفير لقمة العيش لأسرته .

ووصل الجاني مع ضحيته إلى بنغازي وتحديد لمنطقة وسطـ البلاد شارع الرعيض وهناك قام بإطلاق النار عليه من بندقية آليـة نوع “كلاشكنوف”، فأرداه قتيلاً .

وقام الجاني بالاستيلاء على سيارة المجنى عليه، ومن ثم ذهب إلى صهره وترك السلاح المستعمل في الجريمة لديه وعلى الفور تمكن من الهرب باتجاه الحدود المصرية مستعملاً طريق أجدابيا طبرق “الصحرواي”.

وكانت الاتصالات بين بنغازي وأمساعد في ذروتها تطلبت استعمال نوع خاص من الاتصالات لا يمكن الإفصاح عنها .

وبالفعل تحرك فريق عمل من قسم البحث الجنائي بنغازي لجلب المجني الذى كاد أن يدخل إلى الأراضي المصرية خصوصاً أنه قام بتزوير أوراق ثبوتية ليبية له تمكنه من التستر على شخصيته الحقيقة والفرار إلى مصر .

وتمكن رجال المجموعة الثالثة من جلب الجاني إلى قسم البحث الجنائي بنغازي بشارع جمال عبدالناصر حيث تولى فريق متخصص الاستدلال معه فأعترف الجاني بارتكاب جريمته النكراء وقام بتمثليها أمام فريق البحث والتحري والاستدلال .