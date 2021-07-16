العرادي: على ليبيا أن تحترم نفسها وتوفر الحياة الكريمة لرؤسائها

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قال، عضو جماعة الإخوان المسلمين وعضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، عبدالرزاق العرادي، اليوم الجمعة، إن على ليبيا أن تحترم نفسها وأول درجات الاحترام؛ أن تحترم من تبوأ منصبا يحمل أكواما من الأسرار، لافتًا إلى أن كل دولة مستعدة أن تأويه للحصول على هذه الأسرار.

يأتي ذلك، على خلفية ما كشفته صحيفة الغارديان البريطانية عن إقدام رئيس المجلس الرئاسي الأسبق، فائز السراج، على شراء جنسية دولة فانواتو الواقعة في المحيط الهادي.

وقال العرادي، في سلسلة تغريدات على تويتر، “مازلت عند رأيي وقلته في حق الرؤساء عبدالجليل والمقريف وبوسهمين والآن أقوله في حق الثني والسراج، وسأقوله في حق المستشار عقيلة: هؤلاء لابد من توفير حياة كريمة لهم بعد انتهاء عملهم، إما وظيفة محترمة أو راتب وجواز سفر دبلوماسي وسيارة وسائق وحراسة مدى الحياة أو السجن لمن أساء”.

وأضاف، “ما تقوليش والله خمم في روحه ودور على جواز سفر من دولة أخرى .. هذا من حقه إذا دولته لم توفر له حياة كريمة بعد أن كان في أعلى منصب في البلاد وتوا يقعمز على الركابة كما فعل عبدالرحيم الكيب رحمه الله من قبل”.

واختتم، ” يجب على ليبيا أن تحترم نفسها وأول درجات الاحترام؛ أن تحترم من تبوأ منصبا يحمل أكوام من الأسرار وكل دولة مستعدة أن تأويه للحصول على هذه الأسرار”.