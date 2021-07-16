السويحلي: شاركت إخوتنا الأتراك في إحياء ذكرى «انقلاب يوليو» الفاشل السفارة التركية في ليبيا تحتفل بذكرى "الانقلاب المدبر" في يوليو 2016

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس مجلس الدولة الاستشاري السابق وعضوه الحالي، عبدالرحمن السويحلي، إنه ‏سعيد بمشاركة إخوتنا الأتراك في إحياء الذكرى الخامسة لانقلاب يوليو الفاشل وانتصار الديمقراطية؛ في السفارة التركية بطرابلس”، على حد زعمه.

السويحلي أضاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :” ‏جددتُ تقديرنا لدور تركيا في انتصار مشروعنا الديمقراطي في الرابع من أبريل، وأكدت على أهمية استمرار الشراكة القوية بين الشعبين الليبي والتركي في كافة المجالات”. على حد تعبيره.

وبعد خمسة أعوام، لا تزال الأدلة تتوالى في تركيا، لدعم ما قيل بأنه “انقلاب وهمي” شهدته البلاد في يوليو 2016، وأصبح ذريعة لإقامة حكم فردي يقوده الرئيس رجب أردوغان ويعاقب به خصومه السياسيين.

وآخر هذه الأدلة وثيقة كتبها مدعي عام تركي في 16 يوليو 2016، وحصل عليها الصحفي أحمد دونميز، الذي يعيش في المنفى في السويد.

والوثيقة عبارة عن سجل مفصل للأحداث التي وقعت منذ بداية الانقلاب ليلا في 15 يوليو وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالي 16 يوليو.

وجاء في الوثيقة أن “الانقلابيين” في سلاح الجو التركي قصفوا البرلمان وحديقة القصر الرئاسي، على سبيل المثال.

وذكر موقع EUobserver الذي نشر بعض التفاصيل من تحقيق الصحفي أحمد دونميز أن القصف حدث بالفعل. لكن من الغريب أن المدعي الذي دون هذه الأحداث، ويدعى سردار كوسكون، قام بتأريخ الوثيقة على أنها دُونت في تمام الواحدة صباحًا، أي قبل أربع ساعات من حدوث هذه الواقعة.

وبحسب الموقع لم يعلق كوسكون بشأن كشف أحمد دونميز، لكنه أجرى مقابلة مع صحفي آخر مؤيد للحكومة أكد فيه صحة الوثيقة، لكنه قال إنه أخطأ في توقيتها.

وأوضح أنه بدأ كتابة الوثيقة في تمام الواحدة صباحًا وانتهى منها في السابعة صباحًا، لكنه نسي تغيير الوقت.

كان تفسير كوسكون يفتقر إلى المصداقية، بحسب موقع EUobserver، وذلك لسبب بسيط مفاداه أن “بعض الأشياء التي دونها المدعي التركي على أنها حدثت للتو لم تحدث أبدًا”.

وشملت الأحداث التي سجلها، ولم تحدث، حصارًا لجهاز المخابرات الوطني، وقصف مقر قيادة القوات الخاصة، وقصف مكتب مخابرات الشرطة.

وذكر موقع EUobserver أن السفارة التركية في بروكسل مقر الاتحاد الأوروبي، رفضت التعليق على كشف دونميز.

ويقول أردوغان إن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي يعد أحد أبرز خصومه السياسيين، دبر محاولة انقلاب عام 2016، الأمر الذي نفاه الأخير.