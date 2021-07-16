السائح: مراقبة الانتخابات هي الثغرة التي صاحبت كل العمليات ‏الانتخابية السائح: دور المراقب يقع على عاتق وزارة الثقافة ومفوضية المجتمع المدني

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أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، أن مراقبة ‏الانتخابات هي الثغرة التي صاحبت وواكبت كل العمليات ‏الانتخابية منذ بدايتها، منذ انتخابات المؤتمر الوطني وحتى ‏انتخابات مجلس النواب.‏

وأشار السائح إلى ‏أنه “نحن جدد في مسار التداول السلمي للسلطة والعملية ‏الانتخابية ونحن في مرحلة بناء.‏

وأضاف بقوله “نحن كمفوضية نحاول أن نسهم في هذا الموضوع ‏بقدر الإمكان، بحيث تكون العملية الانتخابية متكاملة من جميع ‏أركانها”.‏

ولفت إلى أن دور المراقب دور مهم جدا، وهذا الدور يزيد من ‏شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، ولكن للأسف الحكومة من ‏خلال وزارة الثقافة ومفوضية المجتمع المدني عليها أن تلعب دورا ‏في هذا ”.‏

وأوضح بقوله “دور المراقبة ينبغي أن يتم بدعم هذه المنظمات ‏العاملة في مجال الديمقراطية ومراقبة الانتخابات، وليس دورنا أن ‏ندعم كمفوضية أن ندعم هذه المنظمات، بل هذا دور الحكومة ‏والأجهزة الأخرى، لدعم هذه المنظمات لكي تسهم في إضفاء ‏الشرعية على العملية الانتخابية”.‏