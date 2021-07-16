الدبيبة يؤكد لـ غوتيريش أهمية الشراكة الدولية لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا

أخبار ليبيا24

بحث رئيس حكومة الوحدة، عبد الحميد الدبيبة، مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عقب جلسة مجلس الأمن، آخر التطورات في ليبيا ووضع حقوق الإنسان وجائحة كورونا.

وقالت الحكومة، إن الجانبان ناقشا السبل التي يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم بها تقدم ليبيا نحو الاستقرار والانتخابات.

وأكدت أن الدبيبة شدد على أهمية الشراكة الدولية في مساعدة ليبيا للتخلص من المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وأهمية مباشرة خروجهم دون أي تأخير لاستقرار ليبيا وبلوغ انتخابات حرة وشفافة ونزيهة.

بدوره أعرب الدبيبة، في تغريدة على تويتر، عن شكره للأمم المتحدة على دورها في ليبيا، مؤكدًا أن الشراكة الدولية أمر بالغ الأهمية في مساعدة ليبيا للتخلص من المرتزقة والمقاتلين الأجانب.