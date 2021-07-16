البحرية الليبية تنقذ 51 مهاجرًا غير شرعي
أخبارليبيا24
أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الجمعة، إنقاذ عدد 51 مهاجرًا من عدة جنسيات مختلفة.
وأوضح الناطق عبر حسابه على “فيسبوك” أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن أمس الخميس من إنقاذ المهاجرين الذين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وأضاف أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.
ولفت الناطق الرسمي إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.