البحرية الليبية تنقذ 51 مهاجرًا غير شرعي

16 يوليو، 2021 9:23 م
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إنقاذ مهاجرين_طرابلس
إنقاذ مهاجرين_طرابلس

أخبارليبيا24

أكد الناطق الرسمي باسم رئاسة أركان القوات البحرية الليبية اليوم الجمعة، إنقاذ عدد 51 مهاجرًا من عدة جنسيات مختلفة.

وأوضح الناطق عبر حسابه على “فيسبوك” أن زورق الدورية التابع لحرس السواحل الليبية تمكن أمس الخميس من إنقاذ المهاجرين الذين كانوا في طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وأضاف أنه فور تلقيه نداء استغاثة تم تحريك الزورق (فزان) بعد تجهيزه بالإمكانات اللازمة لعملية الإنقاذ والانتشال إلى عين المكان.

ولفت الناطق الرسمي إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ تم إنزال المهاجرين في نقطة إنزال قاعدة طرابلس البحرية وتم نقلهم جميعا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

16 يوليو، 2021 9:23 م
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