استعراض تنفيذ مشروع “المدن الذكية العالمي” في بنغازي

أخبارليبيا24

استعرض وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج اقعيم العبدلي دراسة تنفيذ مشروع “المُدن الذكية العالمي” في بنغازي.

ويهدف المشروع الذي بحثه مع وفد الشركة الصينية “ZTE” بالشرق الأوسط وذلك بتثبيت منظومة مُراقبة مُتكاملة للمدينة تشمل مستوى أمني عالي بمراقبة الحركة العامة وحركة المرور في المدينة.

وأوضح مكتب إعلام وكيل الوزارة أن سبل تطبيق “مشروع المدن الذكية ” والحديثة بتطبيق مشاريع ضخمة على مستوى عالمي بحيث يتضمن المقترح تثبيت منظومة مُراقبة مُتكاملة للمدينة.

وأضاف مكتب الإعلام أن المنظومة تشمل مستوى أمني عالي بمراقبة الحركة العامة وحركة المرور في المدينة وأيضاً تتبع الخارجين عن القانون والمُخالفين بحيث تُعزز كامل مُفترقات وشوارع وميادين المدينة بكاميرات ذات تقنيات عالمية حديثة تعمل على الطاقة الشمسية.

وأكد العبدلي على جاهزية وزارة الداخلية لدراسة المشروع وبشكل مُستعجل للنظر في كيفية التعاون ودمج كافة المُستهدفين في حال تم الاتفاق لوضع آلية لانطلاق المشروع على أكمل وجه.

ونوه وكيل الوزارة إلى أن مثل هكذا مشاريع ستُساهم في انعدام معدل الجريمة وتوحيد فروع الوزارة ومُراقبة الطُرق والقضاء على النشاطات الإرهابية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في المدينة.