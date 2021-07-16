اجتماع جديد لحل الخلافات القانونية والدستورية حول الانتخابات الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

بدأت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الجمعة، اجتماعا افتراضيا مع لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، لبحث تسوية الخلافات والتوافق على قاعدة دستورية تضمن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وقالت البعثة في بيان لها، إنها تتطلع خلال هذا الاجتماع الذي يتواصل إلى يوم غد السبت، إلى صياغة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2750 لسنة 2021، من أجل مساعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر من هذا العام.

يذكر أن لجنة التوافقات كانت قد تشكلت في وقت سابق من قبل أعضاء ملتقى الحوار السياسي في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا بهدف تسوية الخلافات بين الأعضاء حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

وقد يكون هذا الاجتماع، الذي ستعرض مخرجاته على جلسة عامة لملتقى الحوار السياسي، آخر فرصة للوصول إلى حل وسط يوحد الأطراف السياسية حول الأساس الدستوري والقانوني لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا في موعدها، خاصة بعدما واجه المشاركون في الملتقى الذي انعقد قبل أسبوعين في مدينة جنيف صعوبات في التوصل إلى تفاهمات حول القاعدة الدستورية للانتخابات، بسبب الخلافات حول آلياتها وشروطها القانونية.

وأمس الخميس، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح في تصريحات صحافية محلية، إنه إذا لم تصل القوانين الانتخابية بحلول أول أغسطس المقبل، فلن تتمكن المفوضية من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، وستكون هناك انتخابات برلمانية فقط، وبعد شهر ستقام الانتخابات الرئاسية.

وتثير حالة الجمود السياسي الانتخابي في ليبيا، قلقا أمميًا ودوليًا من أن يؤدي ذلك إلى عدم احترام الجدول الزمني للانتخابات ومخاوف من أن يبدّد هذا التعثّر ويعطلّ مسار السلام في البلاد.

هذه المخاوف، عبّر عنها أمس الخميس، جميع أعضاء مجلس الأمن خلال اجتماع موسع حول ليبيا، الذين تبنوا إعلانا وبالإجماع يحضّ جميع الأطراف الليبية على إحراز تقدم للوفاء بالموعد النهائي لانتخابات ديسمبر.