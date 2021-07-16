إنفوغرافيك ا تعرف على ماورد بكلمة مدير عام المركز الوطني للامتحانات

16 يوليو، 2021 10:02 م
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إنفوغرافيك- أخبارليبيا24
إنفوغرافيك- أخبارليبيا24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

توحيد وزارتي التربية والتعليم بالحكومتين

توحيد منظومة الإمتحانات لتشمل كافة الطلبة في ليبيا

توحيد إمتحانات الشهادتين في ليبيا

توحيد الخطة الدراسية لسنوات النقل

إحصائيات منظومة بيانات الطلبة العامة:

عدد الطلبة الكلي 2،026،487 تلميذ وطالب

عدد اامدارس 8783 مدرسة عامة وخاصة

عدد المدارس بالخارج 64 مدرسة في 34 دولة

خدمات المنظومة:

سحب الشهادات وكشف الدرجات من المناطق التعليمية

موعد إمتحانات الشهادتين بالخارج:

31 يوليو 2021

سيتم تسليم شفرات باقة مدار المستقبل لكافة طلب الشهادة الثانوية

16 يوليو، 2021 10:02 م
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