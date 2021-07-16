إنفوغرافيك ا تعرف على ماورد بكلمة مدير عام المركز الوطني للامتحانات
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
توحيد وزارتي التربية والتعليم بالحكومتين
توحيد منظومة الإمتحانات لتشمل كافة الطلبة في ليبيا
توحيد إمتحانات الشهادتين في ليبيا
توحيد الخطة الدراسية لسنوات النقل
إحصائيات منظومة بيانات الطلبة العامة:
عدد الطلبة الكلي 2،026،487 تلميذ وطالب
عدد اامدارس 8783 مدرسة عامة وخاصة
عدد المدارس بالخارج 64 مدرسة في 34 دولة
خدمات المنظومة:
سحب الشهادات وكشف الدرجات من المناطق التعليمية
موعد إمتحانات الشهادتين بالخارج:
31 يوليو 2021
سيتم تسليم شفرات باقة مدار المستقبل لكافة طلب الشهادة الثانوية