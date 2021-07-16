إنفوغرافيك ا أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– تنظيم الانتخابات البرلمانية و الرئاسية في 24 ديسمبر يُعد خيارا وطنيا.
– خصصنا مبالغ لدعم المفوضية العليا للانتخابات.
– أناشد مجلسي النواب والدولة وأعضاء ملتقى الحوار بنبذ خلافاتهم لنتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها.
– استمرار تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب يشكل خطرا حقيقيا أمام العملية السياسية.
– نشدد على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب فورا وبشكلٍ متزامن.
– نطالب المجتمع الدولي دعم ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية ونزع السلاح وإعادة الادماج وتأمين الحدود.
– الحكومة تعمل على مواجهة الهجرة غير الشرعية.
– نثمن المواقف التي تدرك بأن مسألة الهجرة يجب معالجة أسبابها من المصدر.
– نذكر مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي.
– لابد من إحداث تعديلات على نظام العقوبات لنتمكن من إدارة الأموال المجمدة.
– نؤكد على القيام بالإصلاحات الاقتصادية لتحسين الخدمات للمواطنين.
– ندعو المجتمع الدولي دعم جهود المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
– نطالب مجلس الأمن بالتصدي للمعرقلين المحليين والدوليين.
– الدخول في حروب جديدة بين الليبيين أصبح من الماضي.