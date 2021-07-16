إنفوغرافيك ا أبرز ما جاء في كلمة الدبيبة أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– تنظيم الانتخابات البرلمانية و الرئاسية في 24 ديسمبر يُعد خيارا وطنيا.

– خصصنا مبالغ لدعم المفوضية العليا للانتخابات.

– أناشد مجلسي النواب والدولة وأعضاء ملتقى الحوار بنبذ خلافاتهم لنتمكن من إجراء الانتخابات في موعدها.

– استمرار تواجد المرتزقة والمقاتلين الأجانب يشكل خطرا حقيقيا أمام العملية السياسية.

– نشدد على ضرورة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب فورا وبشكلٍ متزامن.

– نطالب المجتمع الدولي دعم ليبيا لتوحيد المؤسسة العسكرية والأمنية ونزع السلاح وإعادة الادماج وتأمين الحدود.

– الحكومة تعمل على مواجهة الهجرة غير الشرعية.

– نثمن المواقف التي تدرك بأن مسألة الهجرة يجب معالجة أسبابها من المصدر.

– نذكر مجلس الأمن بتعهده والتزامه بالحفاظ على أموال الشعب الليبي.

– لابد من إحداث تعديلات على نظام العقوبات لنتمكن من إدارة الأموال المجمدة.

– نؤكد على القيام بالإصلاحات الاقتصادية لتحسين الخدمات للمواطنين.

– ندعو المجتمع الدولي دعم جهود المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.

– نطالب مجلس الأمن بالتصدي للمعرقلين المحليين والدوليين.

– الدخول في حروب جديدة بين الليبيين أصبح من الماضي.