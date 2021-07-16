إنجاح انتخابات ديسمبر ورصد ميزانية للقيادة العامة..أبرز نقاط كلمة المشير وعقيلة صالح

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قال القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر اليوم الجمعة، نؤكد دعمنا لكل الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل”

وأضاف حفتر خلال استقبله رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعدد من النواب في مقر القيادة في الرجمة، نؤكد أيضًا على دعم جهود المصالحة الوطنية لما يحقق لهذا الوطن وحدته واستقراره وسلامته.

وطالب القائد العام المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم لهذه الجهود حتى الوصول إلى هذا الاستحقاق الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي.

وتابع المشير حفتر :”نعمل معًا على تعزيز آليات التشاور والتنسيق بين القيادة العامة ورئاسة مجلس النواب وأعضاءه يدًا واحدة من أجل العبور بالوطن إلى مرحلة الاستقرار وموجهة كل الاستحقاقات القادمة برؤية واحدة موحدة”.

وأوضح القائد العام للقوات المسلحة أن مواقف البرلمان كانت داعمة لنا بالأمس واليوم وغدًا في كل المحافل داخليًا ودوليًا.

وأشار إلى أن غاية المؤسستين البرلمان السلطة التشريعية المنتخبة والقيادة العامة لقوات الجيش هو تحقيق الوحدة الوطنية والمحافظة على السيادة الليبية.

ومن جهته، قال المستشار عقيلة صالح :”نحن تعرضنا لظروف صعبة جدًا ومؤامرات داخلية وخارجية ضد الجيش والشعب الليبي ولكن بعزيمة هؤلاء النواب تمكنا من إفشال كل هذه المخططات”.

ويضيف رئيس مجلس النواب :” بذلنا الكثير من الجهود من أجل أن تكون للبلاد سلطة تنفيذية واحدة، لكن اتضح لنا أن الأمور لم تكن تسير حقيقة في صالح كل المؤسسات وخاصة قيادة الجيش”.

وأكد صالح بالقول :”سنقف سدًا ضد الطامعين والذين يريدون الإساءة للوطن وللشعب الليبي والجيش لتحقيق مصالحهم الخاصة، فلا توجد دولة من دون ميزانية، لكن ليس كل ما يطلب يعطى وهناك تجاوزات في بعض الأبواب”.

وواصل رئيس جلس النواب في كلمته :”نحن مع أن تكون لقيادة الجيش ميزانية واضحة ومرصودة بميزانية حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة لتقوم القوات المسلحة بتنفيذ مهامها، ونؤكد على وضع قيادة الجيش في الاعتبار واحترامها من جميع النواحي بتكوينها وقيادتها وأفرادها”.

وتابع المستشار صالح :”السبب الرئيسي لرفض الميزانية المقدمة من الحكومة هو باب التنمية الذي كان غير واضح المعالم وغير مبوب”.

وختم رئيس مجلس النواب كلته بالقول :”المرحلة المقبلة مرحلة صعبة ويجب أن نكون مع قيادة الجيش يدًا واحدة وننسى كل الخلافات”.