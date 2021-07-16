أدروغان: نجاحات تركيا في ليبيا أعادت خلط الأوراق إقليميا ودوليا

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، أن نجاحات تركيا في ليبيا أعادت خلط الأوراق إقليميا ودوليا.

وقال أردوغان في فعالية بجامعة الدفاع الوطني بإسطنبول: “النجاح الذي حققناه في ليبيا على الصعيد الدبلوماسي أو العسكري أعاد خلط الأوراق ليس في شرق المتوسط فحسب بل في العالم أجمع”.

وتابع: “أقولها بكل وضوح، ليست لدينا أطماع في أراضي وسيادة ووحدة أي دولة، لكننا فقط نصغي لنداءات أشقائنا الذين يئنون تحت وطأة اضطهاد الإمبرياليين والأنظمة الفاشلة والتنظيمات الإرهابية التي تحولت إلى دمية بأيديهم”.

وتورطت تركيا في ليبيا خلال المعارك التي خاضها الجيش الليبي على تخوم طرابلس ودعمت حكومة الوفاق الوطني بالمرتزقة السوريين والآليات والأسلحة والطائرات دون طيار، إضافة إلى سيطرة العسكريين الأتراك على كافة الغرف العسكرية.