350 ألف طن متري حجم منتجات مصفاة طبرق منذ بداية 2021

أخبار ليبيا24-خاص

بلغت منتجات مصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج العربي للنفط، خلال النصف الأول من العام الجاري (منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو) أكثر من 350 ألف طن متري من منتجات “غاز الوقود، الغاز المسال، الديزل الخفيف (النافتا)، الكيروسين، الديزل، الزيت الثقيل) .

وأفاد مصدر مسؤول بالمصفاة لوكالة أخبار ليبيا24 أن الكمية المنتجة من غاز الوقود بلغت 4000 طن متري، فيما بلغت كمية الغاز المسال 1400 طن متري، والديزل الخفيف 59 ألف طن متري، والكيروسين 14 ألف طن متري، والديزل 102 ألف طن متري، بينما الزيت الثقيل فقد بلغت الكمية 180 ألف طن متري.

وذكر المصدر، أن الغاز المسال يتم إرساله إلى مستودع الغاز التابع لشركة البريقة ووقود الغاز يستعمل داخل المصفاة، بينما الديزل الخفيف (النافتا) يتم تصديره عن طريق رصيف شركة البريقة في طبرق حسب احتياج السوق.

وأوضح، أن الكيروسين والديزل ينقلان عبر أنابيب إلى مستودع البريقة غرب طبرق مباشرة من المصفاة والزيت الثقيل ينقل إلى البريقة في طبرق وعن طريق النواقل ينقل إلى الخمس.

وأفاد، أن الديزل الخفيف (النافتا) يتم تصدير 3 شحنات واحدة لمالطا و2 إلى رأس لانوف.

وأوضح المصدر، أن الطن المتري يساوي 1000 لتر حسب كثافة المنتج.

وتنتج مصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج عبر ميناء الحريقة النفطي 20 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى مصفاة السرير التي تنتج 10 آلاف برميل يوميا بنفس منتجات مصفاة طبرق.