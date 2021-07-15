شقيقها يرفض استلامها..فتاة مضطربة نفسيًا تستولي على غرفة في مستشفى الجلاء

أخبارليبيا24- خاص

كشفت مصادر طبية متطابقة معاناة فتاة غير مستقرة نفسياً تستولي على غرفة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بمدينة بنغازي شرق البلاد، منذ أكثر من شهر وتخلى ذويها عنها دون تدخل الجهات المختصة لمساعدتها.

وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أخبارليبيا24″ اليوم الخميس، إن مستشفى النفسية سلم الفتاة منذ أكثر من شهر إلى مستشفى الجلاء لأنها كانت تعاني كسراً في اليد وأخلى مسؤوليته عنها، مؤكدين بأن حالتها النفسية أصبحت جيدة دون ذكر أي تفاصيل عن سبب تعرضها للإصابة.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم الإفصاح عن هويتها، أنه جرى تقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة لها، وطلبوا منها المغادرة إلى بيتها إلا أن الفتاة استولت على إحدى غرف المستشفى وتُقيم فيها بالقوة، وتطرد كل من يحاول إخراجها من أطباء أو تمريض أو رجال أمن.

وأشارت إلى أنه جرى التواصل مع ذويها بمدينة البيضاء ولكن شقيقها رفض استلامها، ووصل الأمر إلى أنه قطع أي اتصال على كل شخص يتحدث فيه عن وضع شقيقته الصحي وأغلق هاتفه، وأكد بأنه لا يريد استلامها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المستشفى يحتاج إلى الغرفة التي أصبحت غير مؤهلة لدخول أي مريض إليها، وتحتاج إلى نظافة وطلاء وما إلى ذلك، ومن باب الجانب الإنساني تركوها لفترة تقيم لأيام إلا أنها رفضت الخروج بشكل نهائي، حتى أنهم قاموا بإيصالها إلى محطة الركاب وإعطاءها مبلغ مالي لتعود إلى ذويها ولكنها تقوم بصرف المبلغ المالي وتعود إلى المستشفى من جديد وتدخل للغرفة بالقوة.

وأفادت المصادر أن الأمر بات مزعجًا بالنسبة لهم كمستشفى ومرفق صحي، ولا يوجد قسم للمرضى النفسيين بالمستشفى خصوصاً أنها أصبحت تزعج المرضى في الأقسام وتقوم بأخذ السجائر من الزوار المدخنين، وتتصرف بطريقة غير لائقة.

وناشدت المصادر الجهات المختصة والشؤون الاجتماعية باستلامها وتسليمها إلى ذويها أو توفير مكاناً لها، لأنهم بحاجه ماسة إلى الغرفة.