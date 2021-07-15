دخول الوحدة الرابعة بمحطة شمال بنغازي

15 يوليو، 2021 12:32 ص
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الشركة العامة للكهرباء
الشركة العامة للكهرباء

أخبارليبيا24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء بدخول الوحدة الرابعة بمحطة كهرباء شمال بنغازي على أقصى حمل لها 150 ميغاوات.

وذكرت اللجنة الإعلامية في الشركة عبر حسابها على “فيسبوك” أن دخول الوحدة تم بعد أن انتهت جميع أعمال الصيانات والاختبارات عليها.

وكانت الشركة وجهت اعتذارًا لأهالي مدينة بنغازي والمدن المجاورة لها لكثرة الانقطاعات والتي تصل إلى ثلاث مرات في اليوم الواحد على عدد من المناطق وذلك بسبب طرح الأحمال الناتج عن زيادة العجز في الجناح الشرقي إلى 700 ميغاوات.

وأشارت إلى أن فنيي ومهندسي الشركة العامة للكهرباء يعملون على إدخال الوحدة الأولى هذه الليلة بمحطة إنتاج السرير وذلك بعد إجراء الاختبارات لها حتى يتم تقليل العجز.

15 يوليو، 2021 12:32 ص
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