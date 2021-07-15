داعش يستغل إحباط الشباب ليدفعهم نحو التطرّف

أخبارليبيا24- تقرير

ما الذي يدفع الشباب إلى الوقوع في براثن التنظيمات الإرهابيّة مثل داعش؟ ردّ أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان، قائلًا :”كثير من الشباب محبطون لدرجة أنّهم يبحثون بشدة عن طريق خلاص، وبما أنّ معظمهم لا يجدون هذا الطريق ويصبحون أكثر غضبًا وإحباطًا وعدوانية تجاه المجتمع، لا يبقى أمامهم سوى اختيار طريق التطرّف”.

الحياة في أراضي داعش مروعة

يخبر أحد المنشقين عن التنظيم كيف كان القادة يستخدمون استراتيجيّة القسوة والترهيب بهدف إرغام الأعضاء على الالتزام بالقوانين والقواعد التي تفرضها عليهم الحياة في كنف التنظيم، فيذكر أحد المقاتلين كيف استخدم تنظيم داعش الأطفال في عمليّات انتحاريّة لتحقيق أهدافهم المتطرفة.

ويستذكر مقاتل منشق آخر كيف كان داعش يضلّل السجناء بهدف التخلّص منهم والقضاء عليهم من خلال عصب عيونهم وإقناعهم بأنّهم أحرار الآن فيأمروهم بالسّير إلى الأمام، عندها يمشون ويسقطون في بئر فيموتون، “تنبعث من البئر رائحة كريهة بسبب وجود جميع الجثث داخله، أعلم أنه تم إلقاء أكثر من ثلاثمائة شخص في ذلك البئر”، يقول الداعشي المنشق.

كان القادة يفرضون على الأعضاء اتّباع قوانين صارمة خاصّة بمعتقداتهم وتطرّفهم، وكان كلّ من يخالف هذه القواعد يتعرّض للتعذيب والذبح في كثيرٍ من الأحيان.

هذه القسوة وعدم الإنسانيّة دفعت بالكثير من الشباب إلى الانشقاق عن داعش ومحاولة العودة إلى وطنهم وحياتهم، ولا سيّما أنّهم اكتشفوا الفجوة بين ما يدّعيه داعش وبين ما هو عليه بالفعل.

تبلور الحقيقة

بحسب المنشقين، فإنّ واقع الحياة في أراضي داعش أعاق التنظيم في سوريا، بينما كان الناس قد انضموا سابقًا من منطلق إحساسهم بأنّ قضية داعش كانت عادلة وأنّ التنظيم يمكن أن يوفر لهم حياة أفضل، فقد تحطم هذا الخيال بسبب الفقر المدقع والبؤس الذي يميز الحياة في ظلّ داعش.