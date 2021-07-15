دارنس يعقد من مهمة النصر في التأهل للرباعي

15 يوليو، 2021 10:35 ص
16
فريق النصر
فريق النصر

أخبارلبيا24

عقد فريق دارنس مهمة فريق النصر في التأهل لرباعي التتويج بعد أن تعادل معه سلبيا مساء أمس الأربعاء على ملعب درنة في الجولة 19 للدوري الليبي.

وبالرغم من تعدد الفرص إلا أن الفريقين لم يتمكنا من هز الشباك وهذا التعادل هو الرابع للنصر هذا الموسم والأول بنتيجة 0-0 في حين كان التعادل التاسع لأبناء درنة ولم يحقق الفريق أي فوز في آخر 5 جولات.

بهذا التعادل رفع الفحامة رصيدهم إلى 43 نقطة في المركز الثالث للمجموعة الأولى وأضاف الأنيق نقطة جديدة في المركز السابع بحصيلة قدرها 18 نقطة.

15 يوليو، 2021 10:35 ص
16

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