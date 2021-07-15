تعرف على الأرصدة بخزائن المصارف التجارية
أخبار ليبيا 24 – انفوغرافيك
خزائن المصارف التجارية وفروعها شرقًا وغربًا وجنوبًا تتوفر بها أرصدة كبيرة من السيولة النقدية نحو 3.4 مليار دينار ليبي .
الأرصدة موزعة على المصارف على هذا النحو:
مصرف الجمهورية 673 مليون .
مصرف التجاري الوطني 353 مليون .
مصرف الصحاري 189 مليون .
مصرف الوحدة 401 مليون .
مصرف شمال افريقيا 177 مليون.
مصرف التجارة والتنمية 86 مليون.
مصرف الأمان 474 مليون .
المصرف الليبي الإسلامي 161 مليون .
مصرف النوران 266 مليون .
مصرف اليقين 149 مليون دينار.
المصرف المتحد 188 مليون دينار .
مصرف الواحة 41 مليون دينار .
مصرف الخليج الأول 44 مليون دينار.
مصرف السراي 63 مليون دينار .
مصرف التجاري العربي 27 مليون .
مصرف الاندلس 16 مليون دينار.
مصرف الوفاء 40 مليون .
مصرف المتوسط 9 مليون.
مصرف الإجماع العربي 1.8 مليون .