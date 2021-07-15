تعرف على الأرصدة بخزائن المصارف التجارية

أخبار ليبيا 24 – انفوغرافيك

خزائن المصارف التجارية وفروعها شرقًا وغربًا وجنوبًا تتوفر بها أرصدة كبيرة من السيولة النقدية نحو 3.4 مليار دينار ليبي .

الأرصدة موزعة على المصارف على هذا النحو:

مصرف الجمهورية 673 مليون .

مصرف التجاري الوطني 353 مليون .

مصرف الصحاري 189 مليون .

مصرف الوحدة 401 مليون .

مصرف شمال افريقيا 177 مليون.

مصرف التجارة والتنمية 86 مليون.

مصرف الأمان 474 مليون .

المصرف الليبي الإسلامي 161 مليون .

مصرف النوران 266 مليون .

مصرف اليقين 149 مليون دينار.

المصرف المتحد 188 مليون دينار .

مصرف الواحة 41 مليون دينار .

مصرف الخليج الأول 44 مليون دينار.

مصرف السراي 63 مليون دينار .

مصرف التجاري العربي 27 مليون .

مصرف الاندلس 16 مليون دينار.

مصرف الوفاء 40 مليون .

مصرف المتوسط 9 مليون.

مصرف الإجماع العربي 1.8 مليون .