النائب أبوبكر سعيد: لا يوجد مانع قانوني أو فني يُعرقل إصدار قانون الميزانية

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قال عضو مجلس النواب أبوبكر سعيد باعتباري عضو في لجنة التخطيط والمالية أؤكد إنه لا يوجد مانع قانوني أو فني يُعرقل إصدار قانون الميزانية العامة.

وأضاف سعيد عبر حسابه على “فيسبوك” أن التحجج بعدم وجود نصاب لتمرير القانون فهو حقاً أُريد به باطل، فأين كانوا من ينادون بذلك عندما كانت الميزانيات تُمرر بعشرة أصوات فقط.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد في 06 يوليو الجاري بحضور وزير المالية، وزير التخطيط، وزير النفط، وزير الموارد المائية، وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزير الزراعة على إصدار القانون.

وأوضح أن الباب الثالث التنمية خُصص له (20 مليار دينار) وهي قيمة بسيطة أمام ما تتطلبه الالتزامات القائمة، فالدولة تعاقدت على آلاف المشروعات بتكلفة تجاوزت 120 مليار دينار بالفترة من 2008-2012.

ولفت إلى أن هذه القيمة تُغطي مشاريع تنفيذ المركبات الجامعية والمدارس، الإسكان، المياه، الصحة، البنية التحتية، الطرق، الموانئ، المطارات، السكة الحديدية وغيرها كل هذه المشروعات توقفت بسبب الحروب والوضع الأمني الذي تعيشه البلاد، استكمال هذه المشاريع ضرورة والتزام تعاقدي مع شركات دولية،

وذكر عضو مجلس النواب أن وزارة التخطيط أبدت استعدادها لإحالة برامج ومشروعات التنمية التي سوف يتم تفعيلها وفقًا للأولويات وما تتطلبه المرحلة لمعالجة أهم المختنقات.

وبين سعيد أن هناك إجماع على إلغاء أو تخفيض نفقات الباب الخامس (الطواريء ومعالجة ما تم صرفه من خلال باقي أبواب الميزانية).

وختم منشوره بالقول :”وفي النهاية يجب أن يعلم الجميع أنه من حق الحكومة الشروع في تنفيذ الميزانية وفقًا للقانون المالي للدولة واستنادًا للنص الدستوري الذي يخوّل الصرف بما يساوي 1 / 12 من مشروع الميزانية المقترح في حال تأخر إصدار قانون الميزانية”.