المنفي يبحث مع “الشريف الوافي” الاستعداد للانتخابات المقبلة

الوافي يثني على دور الرئاسي في إنهاء الانقسامات في مؤسسات الدولة

15 يوليو، 2021 4:19 م
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المنفي - الوافي
المنفي - الوافي

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي، عضو المؤتمر الوطني السابق، الشريف الوافي، وذلك لمناقشة العديد من القضايا الراهنة على الساحة السياسية.

وبحث اللقاء جهود المجلس الرئاسي في الوصول بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى موعدها المحدد، والالتزام بمخرجات مؤتمر جنيف، والعمل على دعم المسار السياسي، وتقريب وجهات النظر بين كل الفرقاء الليبيين.

وأثنى الشريف الوافي على دور المجلس الرئاسي في إنهاء الانقسامات في مؤسسات الدولة، والعمل المتواصل على توحيدها بالكامل، بالإضافة لدعم المجلس لعمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ووقف إطلاق النار، وتحقيق مشروع المصالحة الوطنية.

15 يوليو، 2021 4:19 م
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