الشريف الوافي: طيبة المنفي يجب أن تواكبها الشدة والصرامة

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قال عضو المؤتمر الوطني والمرشح الأسبق لرئاسة المجلس الرئاسي، الشريف الوافي، إن “أخلاق وطيبة الدكتور محمد المنفى يجب أن يواكبها الشدة والصرامة عندما يحتاج الأمر”.

جاء ذلك في تدوينة على فيسبوك عقب لقائه يوم الإثنين مع رئيس المجلس الرئاسي، الدكتور محمد المنفي في العاصمة طرابلس.

وقال الوافي: “التقيت اليوم الإثنين بالدكتور محمد يونس المنفى رئيس المجلس الرئاسي.. صديق قديم ورفيق في المؤتمر الوطني العام السابق، وتربطنا أواصر وروابط مشتركة تُحتم علينا أن نلتقى في أغلب القواسم الوطنية” .

وأضاف، “بالطبع خاطبته بصراحة مطلقة عن العديد من الأمور العامة.. ألتقينا في أن نساند بعضنا البعض.. أخلاق وطيبة الدكتور المنفى يجب أن يواكبها الشدة والصرامة عندما يحتاج الأمر “.

واختتم الوافي: “سنكون بجواره طالما هو منصت لنا.. الله من وراء القصد”.