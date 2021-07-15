الرقابة المصرفية تحدد أيام عطلة العيد للمصارف التجارية

15 يوليو، 2021 11:13 ص
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مصارف ليبيا
مصارف ليبيا

أخبارليبيا24

أعلنت إدارة الرقابة المصرفية أن اليوم الخميس أن أيام الأحد والإثنين دوام عادي في كافة المصارف التجارية إلى الساعة الرابعة مساءا.

وأوضحت الإدارة أن عطلة عيد الأضحى المبارك تبدأ يوم الثلاثاء أول ايام العيد حسب ماورد في الرسالة الدورية رقم 8/2021 والمعممة يوم الأحد الموافق 11/07/2021.

وأشارت إدارة الرقابة إلى أن تمديد الدوام خلال الأسبوع المقبل من أجل تخفيف معاناة المواطنين وتسهيل اجراءاتهم.

وأكدت إدارة الرقابة المصرفية أن في الوقت ذاته لازالت حوافظ المرتبات ترد إلى المصارف التجارية المختلفة.

15 يوليو، 2021 11:13 ص
17

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