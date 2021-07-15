الدبيبة يخصص 10 ملايين دينار لإنشاء منتزه عائلي في باب العزيزية

أخبار ليبيا 24 – خبر

قرار رئيس مجلس الوزراء، عبد الحميد الدبيبة، تخصيص مبلغ “10مليون” دينار لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس.

ونص القرار الذي حمل رقم 161 لسنة 2021، إنشاء منتزه عائلي في موقع مقر باب العزيزية.

ونص القرار إن الأموال المخصصة للمشروع ستكون من باب الطوارئ في الميزانية المقدمة لمجلس النواب، وهو الباب نفسه الذي يلقى اعتراضا واسعا من قبل أعضاء البرلمان.

وحتى الآن لم يمرر مجلس النواب مشروع الميزانية، حيث تقرر في آخر جلسة منتصف الأسبوع الجاري تأجيل الجلسة المخصصة للتصويت على الميزانية لبعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

يذكر أنه في الواحد والثلاثين من فبراير العام الماضي قام رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، فائز السراج ، بتخصيص ما يعرف بمقر باب العزيزية بما يحتويه من مبان لمكتب النائب العام .

يشار إلى أن مساحة الأرض التي تحفظت الحكومتين على ذكرها في قراراتهم وموقعها يستحقوا القتال عليها وإقامة مشاريع عملاقة لصالح المسؤولين .