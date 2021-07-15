التعرف على هُوية عميد طيار تابع لـ “الوفاق” بعد أكثر من سنة على مقتله

15 يوليو، 2021 10:34 م
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أخبار ليبيا24

قالت ما يسمى بـ “عملية بركان الغضب”، اليوم الخميس، إنه تم التعرف على هُوية جثمان طيار برتبة عميد تابع لـ “قوات حكومة الوفاق” قتل أثناء المواجهات مع القوات المسلحة الليبية في يناير 2020.

وذكرت، في بيان نعي، أنه تم التعرف على هُوية “عميد طيار إبراهيم فرج المبروك” بعد مقتله في أبوقرين في يناير 2020 إثر سقوط طائرته بعد حادث تصادم مع “طائرة معادية”.

وأضافت، أنه تم العثور على جثمانه مؤخرًا وتم التأكد منه بمطابقة الحمض النووي مع أفراد عائلته.

وقالت “عملية بركان الغضب” إن جثمان العميد جرى دفنه اليوم بمقبرة الغماري المجاورة لمنزل عائلته بمدينة مصراتة.

 

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15 يوليو، 2021 10:34 م
26

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