إنفوغرافيك ا أبرز ما ورد في رسالة القيادة العامة إلى مجلس الأمن

15 يوليو، 2021 12:37 م
19
إنفوغرافيك_أخبارليبيا24
إنفوغرافيك_أخبارليبيا24

أخبارليبيا24- انفوغرافيك

أبرز ما ورد في رسالة القيادة العامة إلى مجلس الأمن:

-دعوة مجلس الأمن للوصول لرؤية موحدة تدعم الاستقرار في ليبيا.

-التأكيد على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يوم 24 ديسمبر.

-دعوة مجلس الأمن إلى وضع رؤية واضحة تفرض نزاهة العملية الانتخابية القادمة.

-الالتزام بنصوص خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن.

-إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة دون استثناء قبل موعد الانتخابات وليس بعده.

-حل المليشيات والمجموعات الخارجة عن القانون وجمع سلاحها وإعادة دمجها عن طريق المؤسسات الرسمية للدولة.

-الرفض التام لأي طرح انتقائي من أي طرف محلي أو أجنبي يستثني أي قوة أجنبية أو مرتزقة من الخروج من ليبيا.

-التأكيد على دعم اللجنة العسكرية المشتركة ورفض أي تصرف يؤثر على عملها واختصاصها.

-تأكيد التمسك بمسار السلام مع ضرورة مكافحة الإرهاب وضرب خلاياه النشطة.

15 يوليو، 2021 12:37 م
19

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