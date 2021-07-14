وزير المالية يؤكد على ضرورة افتتاح ديوان للوزارة بالمنطقة الشرقية وزير المالية يشدد على ضرورة الاستفادة من عمل الكوادر الفنية بديوان الوزارة "سابقاً"

أخبار ليبيا 24 – خبر

اطلع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور خالد المبروك رفقة وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات الأستاذ على سعيفان الطابوني، على كل ما تم إنجازه من أعمال إدارية ومالية بديوان وزارة المالية والتخطيط “سابقاً” بمدينة البيضاء طيلة السنوات السابقة، في ظل ظروف استثنائية لم تشهدها الدولة الليبية من قبل .

وذلك خلال زيارته اليوم الأربعاء لديوان الوزارة بمدينة البيضاء للعمل على توحيد مؤسسات الدولة تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية، ولاسيما وزارة المالية، نظراً لما تكتنفه هذا الوزارة من أهمية في هيكل رئاسة الوزراء.

وأشاد الوزير ومرافقيه وكل الحضور بهذا الجهد المبذول، وأطلع على الحسابات الختامية المقفلة والمنظومات التي تم إنجازها للرفع من معدلات الأداء المالي الحكومي .

وأكد على ضرورة الاستفادة من هذا العمل المبذول ومن الكوادر الفنية التي أنجزته، عبر افتتاح ديوان لوزارة المالية بالمنطقة الشرقية، ليساهم بشكل كبير وفعال في تسهيل الخدمات المالية لكافة الوحدات الإدارية الممولة من الميزانية العامة الواقعة في نطاق عملها والمحافظة على تدفق كافة البيانات المالية الحكومية بسرعة ويسر لتسهيل الخدمات للمواطنين.