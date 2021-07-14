وزارة المالية تعد بسداد الديون الضمانية تشكيل فريق فني مالي قانوني لمعالجة القضايا العالقة بين المالية وصندوق الضمان

أخبار ليبيا 24 – خبر

استقبل رئيس مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي إدريس احفيظة، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك بمقر الصندوق بمدينة بنغازي .

وعقد احفيظة ووزير المالية اجتماع موسع بحضور بعض من مدراء الإدارات بالصندوق، وبعض مسؤولي وزارة المالية لبحث المساعي الجادة لزيادة المعاشات الضمانية، وسداد ديون صندوق الضمان الاجتماعي على الدولة الليبية .

وتبادل الطرفين وجهات النظر واتفقا على تشكيل فريق فني مالي قانوني مشترك للشروع بشكل فوري لمعالجة القضايا العالقة بين الجهتين تحديدًا “زيادة المعاشات، وسداد الديون”.

يشار على أن صندوق الضمان الاجتماعي وحكومة الوحدة الوطنية متمثلة في وزارة المالية والشؤون الاجتماعية قد عقدوا العزم على الوصول إلى حلول نهائية لهذه المعضلات المزمنة بحيث تتصف بالديمومة والشجاعة .