هل تقرر صرف منحة الأولاد عن أشهر أبريل ومايو ويونيو

14 يوليو، 2021 11:01 م
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مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية، علي البوسيفي

أخبارليبيا24

قال مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد علي البوسيفي إن المشروع سيشرع في تسييل المبالغ لدفع منحة الأولاد لمن لم يتجاوز سن 18 سنة للمصارف التجارية يوم غد الخميس.

وأضاف البوسيفي في تصريحات صحفية أن مصرف ليبيا المركزي قام بعد ظهر اليوم بتحويل القيمة المقترحة من وزارة الشؤون الاجتماعية لدفع منحة الأولاد للأشهر أبريل ومايو ويونيو والمقدرة بمليار و80 مليون دينار.

وأشار مدير مشروع منحة الزوجة والأولاد إلى أن بعض الفروع مازالت تعمل دون وجود منظومة موحدة، ما قد يؤخر وصول المنح إليها.

ورجح البوسيفي عدم تمكن المواطنين من سحب العلاوة قبل العيد، بسبب تحديد مواعيد عمل المصارف وضيق الوقت وما تستغرقه عمليات تحويل القيم المذكورة لمستحقيها من وقت.

وأوضح مدير المشروع أن وزارة الشؤون الاجتماعية عملت من خلال منظومة السجل المدني على إضافة المواليد الجدد وكذلك إيقاف المتوفين.

14 يوليو، 2021 11:01 م
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